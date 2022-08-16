Чарльз Джокин – главный пекарь «Титаника»

н прославился пьянством и завидной выживаемостью. В каюте представитель почетной профессии смастерил точку самогоноварения.

Поэтому без зазрения совести прикладывался к стакану. Когда «Титаник» протаранил айсберг, нетрезвый Чарльз Джокин приказал погрузить хлеб в шлюпки.

Затем вернулся в каюту за горячительной добавкой.

Около половины первого ночи Чарльз Джокин усадил сотрудников пекарни в спасательную шлюпку. А через час жадными глотками выпил еще один стакан самодельного виски.

Заключительные минуты плавания «Титаника» повар провел в баре.

К четырем часам утра Чарльз Джокин очутился возле переполненной шлюпки. Он чудом выжил в ледяных водах.