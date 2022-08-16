Чарльз Джокин – главный пекарь «Титаника»
н прославился пьянством и завидной выживаемостью. В каюте представитель почетной профессии смастерил точку самогоноварения.
Поэтому без зазрения совести прикладывался к стакану. Когда «Титаник» протаранил айсберг, нетрезвый Чарльз Джокин приказал погрузить хлеб в шлюпки.
Затем вернулся в каюту за горячительной добавкой.
Около половины первого ночи Чарльз Джокин усадил сотрудников пекарни в спасательную шлюпку. А через час жадными глотками выпил еще один стакан самодельного виски.
Заключительные минуты плавания «Титаника» повар провел в баре.
К четырем часам утра Чарльз Джокин очутился возле переполненной шлюпки. Он чудом выжил в ледяных водах.
Опубликовано: Антон Райт
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Виталий Кличко признался в поступающих из офиса Зеленского угрозах
Форд заставлял сотрудников заводов выкрашивать углы цехов белой краской
Поломка турбины на Каховской ГЭС может привести к ядерной катастрофе
Мороженое от Фиделя: как работает кафе в Гаване, открытое с подачи кубинского вождя
Украинцы выезжают из страны под видом студентов в страхе мобилизации