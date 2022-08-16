Минобороны РФ заявило, что причиной взрыва боеприпасов в Крыму была диверсия

Министерство обороны России заявило, что взрыв на военном складу в Крыму в районе Джанкоя был вызван диверсантами.

Российское оборонное ведомство 16 августа прокомментировало взрыв на складе военного назначения в Джанкойском районе Крыма, произошедший сегодня утром.

Ведомство утверждает, что склад пострадал в результате диверсии.

Ранее из-за взрыва власти Крыма объявили эвакуацию в радиусе пяти километров и ограничили движение по железным дорогам. В результате взрыва пострадало два человека.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

 





 

 

 

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