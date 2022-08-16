Минобороны РФ заявило, что причиной взрыва боеприпасов в Крыму была диверсия
Министерство обороны России заявило, что взрыв на военном складу в Крыму в районе Джанкоя был вызван диверсантами.
Российское оборонное ведомство 16 августа прокомментировало взрыв на складе военного назначения в Джанкойском районе Крыма, произошедший сегодня утром.
Ведомство утверждает, что склад пострадал в результате диверсии.
Ранее из-за взрыва власти Крыма объявили эвакуацию в радиусе пяти километров и ограничили движение по железным дорогам. В результате взрыва пострадало два человека.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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