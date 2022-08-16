Европа переживает кризис туристического сезона из-за нехватки туристов из России

Представители туристической отрасли стран Европы заявили, что отели сталкиваются с проблемами из-за нехватки туристов из России. Гостиницы, ориентированные на россиян, пересматривают планы.

Сообщается, что адаптация к новым реалиям проходит довольно плохо: отели вынуждены постоянно корректировать план продаж и стратегию заселения. В некоторых туристических городах до 33% гостиниц были ориентированы исключительно на россиян и граждан стран СНГ.

Директор по продажам и маркетингу отеля Cap St Georges Hotel & Resort на Кипре Панайотис Марку заявил, что «прошлые цифры пришлось полностью переосмыслить». При этом он отметил, что некоторые клиенты по-прежнему готовы тратить деньги на роскошные люксы, однако основные «заказчики» таких номеров — россияне.

Директор по продажам отеля JW Marriott Mauritius Resort на Маврикии Наташи Веббер отмечает, что россияне отказываются проводить отпуск за границей даже при наличии возможностей. При этом возросло число тех, кто «бронирует номера в последнюю минуту, а предварительная бронь из России стала редкостью».

Не лучший туристический сезон переживают Испания, Италия и Греция. Так как прямого авиасообщения из России сейчас нет, россиян пугают долгие перелеты с несколькими пересадками. Они предпочитают отдыху в Европе российские южные города.