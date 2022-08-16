В Минобороне РФ заявили, что взрыв боеприпасов в Крыму произошёл из-за диверсии

Российское оборонное ведомство рассказало, что детонация боеприпасов на складе в крымском селе Майское произошла в результате деверсии.

В понедельник, 16 августа 2022 года, пресс-служба Министерства обороны России дала официальные комментарии касательно произошедшего сегодня взрыва в Джанкойском районе Крыма, ставшего причиной возникновения мощного пожара.

Согласно информации Минобороны РФ, причиной произошедшего на складе боеприпасов стала деятельность диверсионно-разведывательной группы, тщательно спланировавшей и осуществившей детонацию огнеприпасов в Майском.