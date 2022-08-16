Юрий Хой: как простой воронежский парень стал настоящей легендой

Музыку основателя и бессменного лидера группы «Сектор Газа» и сегодня исполняют военные оркестры и музыкальные коллективы России.

Песни «Сектора газа» - наглядный пример тому, что настоящее творчество непременно найдёт дорогу к своему слушателю. Оркестранты, исполняющие музыку культового композитора и солиста группы Юрия Хоя, родились не раньше 90-х. То есть того времени, когда песни коллектива зыучали из "каждого утюга".

Но, как выяснилось, спрос на настоящую музыку, которую можно смело назвать народной, есть всегда. Даже - спустя десятки лет после того, как были написаны и исполнены.

Их автора не стало 22 год назад. Творчество Юрия Хоя прошло проверку временем. Вряд ли музыкант при жизни задумывался о своем месте в Вечности, однако он его занял.

Фанаты композитора и певца помнят его и ратуют за то, чтобы в родном Воронеже именитому земляку установили памятник.

"Это один из брендов города", - написал поклонник музыканта. Отметив, что на могилу к нему фанаты ходят по сей день, - значит, принесли бы цветы и к памятнику. Такими земляками, по мнению ценителей творчества Хоя, нужно гордиться.

Лидер "Сектора газа" не получил ни званий, ни титулов, но творчество его продолжает радовать людей, а значит, его можно смело назвать легендой.