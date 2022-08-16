The National Interest: Украину ждут катастрофические последствия в случае потери выхода к Черному морю

Авторитетное издание The National Interest заявляет, что правительство Украины находится в сложном положении, так как стране грозит потеря выхода к Черному морю.

В материале отмечается, что потеря выхода к Черному морю для Украины грозит катастрофическими последствиями. При этом, обозреватель считает, что Россия в данный момент как раз ставит задачу сделать все возможное для отделения Украины от Черного моря в ходе спецоперации.

Если это удастся, то Киев ждет не только серьезный военный удар, но и политический — страна может превратиться в «обрубок» без выхода к морю. Это означает как проблема поставок товаров и продуктов, так и экспорта.

Фактически, без выхода к Черному морю, Украина может потерять порядка 80% экспорта по воде, а также утратить контроль над трубопроводом, через который в Румынию и некоторые другие страны поступает природный газ.

Таким образом, Украина получит сразу три проблемы: потеря 80% экспорта по воде, политический и военный удар, а также отсутствие возможности диктовать условия о поставках газа через трубопровод в Румынию.