США испытали межконтинентальную ракету Minuteman III для демонстрации готовности ядерных сил

ВВС США выпустило заявление о проведении очередных испытаний межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III «для демонстрации готовности ядерных сил».

Командование глобальных ударов ВВС США произвело пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая оснащена боеголовкой. Запуск производителя с базы американских космических сил «Ванденберг» (Калифорния).

Ракета была запущена 16 августа 2022 года в 00:49 часов по тихоокеанскому времени, чтобы продемонстрировать готовность американских ядерных сил, а также уверенность в поражающем действии и эффективности ядерного оружия сдерживания США.

В ВВС США подчеркивают, что испытания Minuteman III — не являются результатом «мировых событий», так как они проходят с периодической регулярность (с момента создания ракеты не менее 300 раз).

Minuteman III — межконтинентальная баллистическая ракета разработки и производства США. Стоит на вооружении ВВС с 1970-х годов и является ракетой шахтного базирования на вооружении американской армии.

По состоянии на 2008 год США располагали 450 ракетами Minuteman III, на который установлено 550 ядерных боеголовок.

С 1970-х годов ракета Minuteman III подверглась модернизации не менее 300 раз. В США ее считают эффективной, поэтому не собираются снимать с вооружения как минимум до 2035 года.