Лидер ДДТ Юрий Шевчук оштрафован на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Суд оштрафовал Шевчука за дискредитацию российских военных, принимающих участие в спецоперации.

16 августа суд Советского района Уфы оштрафовал вокалиста группы "ДДТ" Юрия Шевчука на пятьдесят тысяч рублей. Причиной штрафа стал тот факт, что Шевчука признали виновным в дискредитации военнослужащих России.

Сам Юрий Шевчук не пришёл на заседание суда и не вышел на связь по видео, сославшись на то, что накануне контактировал с больным коронавирусом и теперь жалуется на плохое самочувствие.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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