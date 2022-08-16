Лидер ДДТ Юрий Шевчук оштрафован на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ
Суд оштрафовал Шевчука за дискредитацию российских военных, принимающих участие в спецоперации.
16 августа суд Советского района Уфы оштрафовал вокалиста группы "ДДТ" Юрия Шевчука на пятьдесят тысяч рублей. Причиной штрафа стал тот факт, что Шевчука признали виновным в дискредитации военнослужащих России.
Сам Юрий Шевчук не пришёл на заседание суда и не вышел на связь по видео, сославшись на то, что накануне контактировал с больным коронавирусом и теперь жалуется на плохое самочувствие.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Daily Express: Путин сделал пугающее предупреждение Западу из-за поставок оружия Киеву
ФСБ: диверсанты ВСУ нарушили работу Курской АЭС путём подрыва ЛЭП
Виталий Кличко признался в поступающих из офиса Зеленского угрозах
Кулеба признался, что Украина мечтает «завоевать мир»
Захарова: отношения между РФ и США прекратятся после признания России спонсором террора