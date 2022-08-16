Шольц уверен, что членство Швеции в НАТО теперь будет продвигаться очень быстро
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил во вторник, что ожидает быстрого прогресса в рассмотрении заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.
Отвечая на вопрос в Швеции, ожидает ли он продолжения сопротивления со стороны Турции в связи с предложением Стокгольма вступить в НАТО, Шольц сказал: “У меня есть большая уверенность, что теперь это будет продвигаться очень быстро”.
Он сказал, что ожидает, что все члены НАТО все еще ратифицируют предложения северных стран “сделать это в ближайшее время, включая Турцию”.
“В Финляндии и Швеции мы приобретаем двух ценных союзников, которые укрепят оборонительные возможности НАТО и, следовательно, нашу коллективную безопасность”, - сказал Шольц в Стокгольме вместе с премьер-министром страны Магдаленой Андерссон.
Швеция и Финляндия, обе сохранявшие нейтралитет на протяжении всей холодной войны, подали заявки на вступление в НАТО после российского вторжения на Украину. Турция сопротивлялась этому предложению, утверждая, что обе страны укрывают тех, кого она считает “террористами” из Турции, обычно имея в виду либо курдов, либо союзников Фетхуллаха Гюлена, противника президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Опубликовано: Силивончик Алина
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