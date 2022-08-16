ФСБ: диверсанты ВСУ нарушили работу Курской АЭС путём подрыва ЛЭП

16 августа украинские войска взорвали линию электропередач возле АЭС в Курске, нарушив её штатное функционирование.

Федеральная служба безопасности РФ опубликовала срочный пресс-релиз, в котором сообщила, что диверсионно-разведывательная группа армии Украины совершила саботаж на Курской атомной электростанции.

По данным ФСБ, украинские диверсанты подорвали линию электропередач возле АЭС в Курске, что вывело электростанцию из штатного режима работы.

Следователи уже возбудили уголовное дело на пока неустановленных диверсантов, признав их террористами, угрожающих ядерной безопасности России.