ФСБ: диверсанты ВСУ нарушили работу Курской АЭС путём подрыва ЛЭП
16 августа украинские войска взорвали линию электропередач возле АЭС в Курске, нарушив её штатное функционирование.
Федеральная служба безопасности РФ опубликовала срочный пресс-релиз, в котором сообщила, что диверсионно-разведывательная группа армии Украины совершила саботаж на Курской атомной электростанции.
По данным ФСБ, украинские диверсанты подорвали линию электропередач возле АЭС в Курске, что вывело электростанцию из штатного режима работы.
Следователи уже возбудили уголовное дело на пока неустановленных диверсантов, признав их террористами, угрожающих ядерной безопасности России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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