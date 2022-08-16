В Крыму введен режим чрезвычайного положения после взрывав на складе боеприпасов

После детонации боеприпасов на складе в Джанкойском районе власти полуострова ввели режим чрезвычайного положения.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после взрывав на складе боеприпасов на севере полуострова им было принято решение о введении чрезвычайного положения.

"Мы в режиме чрезвычайного положения находимся", — сообщил глава республики.

В пресс-службе уточнили, что режим чрезвычайного положения введен с учетом ранее произошедших инцидентов. В Министерстве обороны России сообщили, что причиной взрыва на складе боеприпасов стала диверсия.