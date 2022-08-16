Финляндия в 2 раза сократит приём заявлений на шенгенскую визу от россиян
В МИД Финляндии заявили, что в сентябре на половину сократят приём заявлений на получение шенгенской визы от граждан России.
Во вторник, 16 августа 2022 года, пресс-служба Министерства иностранных дел Финляндии сообщила о том, что согласно решению финского правительства, в сентябре этого года количество ежедневных принимаемых заявлений на получение шенгенской визы от россиян.
Отмечается, что в настоящее время на территории РФ документы для получения визы подают не менее тысячи граждан, но со следующего месяца обратиться в визовые центры смогут лишь пятьсот человек, среди которых лишь сто человек могут претендовать на шенген для туристических целей.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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