На форуме «Армия-2022» открылась выставка захваченного оружия ВСУ
Минобороны РФ в рамках форума «Армия-2022» организовало выставка захваченного российскими солдатами оружия ВСУ.
Во вторник, 16 августа 2022 года, на международном форуме «Армия-2022», проходящем в выставочном центре «ПАТРИОТ ЭКСПО», российское оборонное ведомство представило экспозицию брошенной в ходе спецоперации украинскими солдатами при отступлении военной техники, большая часть которой находится в исправном состоянии.
Отмечается, что данная выставка, включающая в себя свыше 450 экспонатов, была подготовлена для передачи атмосферы тотальной антироссийской пропаганды царящей на территории Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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