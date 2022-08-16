На форуме «Армия-2022» открылась выставка захваченного оружия ВСУ

Минобороны РФ в рамках форума «Армия-2022» организовало выставка захваченного российскими солдатами оружия ВСУ.

Во вторник, 16 августа 2022 года, на международном форуме «Армия-2022», проходящем в выставочном центре «ПАТРИОТ ЭКСПО», российское оборонное ведомство представило экспозицию брошенной в ходе спецоперации украинскими солдатами при отступлении военной техники, большая часть которой находится в исправном состоянии.

Отмечается, что данная выставка, включающая в себя свыше 450 экспонатов, была подготовлена для передачи атмосферы тотальной антироссийской пропаганды царящей на территории Украины.