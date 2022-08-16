Минобороны РФ: ВВС Британии пошли на сознательную провокацию против России
Министерство обороны России утверждает, что ВВС Великобритании подало заявку на пролёт британского самолёта-разведчика над российскими территориями
Пресс-служба российского Минобороны уведомляет, что самолёт-разведчик RC-135 военно-воздушных сил Великобритании подал заявку на пролёт по маршруту, предполагающего нахождение британского истребителя в том числе над территорией России.
В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что рассматривают поведение ВВС Британии как сознательную антироссийскую провокацию, о последствиях которой Лондон уже проинформирован.
Также в российском оборонном ведомстве отметили, что военно-космические силы России получили приказ любой ценой сохранить неприкосновенность воздушных границ страны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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