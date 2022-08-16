ВСУ обстреляли контейнеры с ядерными отходами и систему охлаждения на Запорожской АЭС
Член ВГА Запорожской области Рогов заявил, что украинские военные нанесли несколько ударов по хранилищу ядерных отходов и системе охлаждения ЗАЭС.
Во вторник, 16 августа 2022 года, официальный представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём пресс-релизе заявил, что этим вечером украинская сторона в очередной раз открыла огонь из тяжёлых вид оружия по территории Запорожской АЭС в Энергодаре.
Рогов пояснил, что в этот раз целью атаки ВСУ стали контейнеры, где хранятся ядерные отходы, а также система охлаждения атомной станции, повреждения которой приведут к радиационной аварии по масштабам загрязнения превосходящей катастрофу на Чернобыльской АЭС.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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