ВСУ обстреляли контейнеры с ядерными отходами и систему охлаждения на Запорожской АЭС

Член ВГА Запорожской области Рогов заявил, что украинские военные нанесли несколько ударов по хранилищу ядерных отходов и системе охлаждения ЗАЭС.

Во вторник, 16 августа 2022 года, официальный представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём пресс-релизе заявил, что этим вечером украинская сторона в очередной раз открыла огонь из тяжёлых вид оружия по территории Запорожской АЭС в Энергодаре.

Рогов пояснил, что в этот раз целью атаки ВСУ стали контейнеры, где хранятся ядерные отходы, а также система охлаждения атомной станции, повреждения которой приведут к радиационной аварии по масштабам загрязнения превосходящей катастрофу на Чернобыльской АЭС.