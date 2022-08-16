Генсек ООН Гутерриш 18 августа встретится во Львове с Зеленским и Эрдоганом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 18 августа отправится в Украину, где встретится с президентом Владимиром Зеленским и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

По приглашению президента Зеленского генсек в четверг отправится во Львов для участия в трехсторонней встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером Украины, сообщил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

Он добавил, что в пятницу Гутерриш отправится в Одессу, а затем в Турцию.

Темой переговоров станет, в том числе напряженная обстановка вокруг Запорожской АЭС, которая находится под контролем российской армииий. Недавно Гутерриш призвал к прекращению военных действий вокруг электростанции.

Одесса является основным портом, подпадающим под действие соглашения о возобновлении экспорта украинского зерна морем.

Текущее возобновление экспорта контролируется Объединенным координационным центром (СКЦ) в Стамбуле, в котором работают сотрудники Турции, Украины, России и ООН. Гутерриш посетит этот центр в субботу.