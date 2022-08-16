Юрий Подоляка поделился новыми тактиками военных действий Украины против России

Юрий Подоляка рассказал что, Украина ведет контрнаступление, направленное на создание “хаоса внутри российских войск” путем нанесения ударов вглубь оккупированных территорий.

Россия заявила, что пожар во вторник вызвал взрывы на складе боеприпасов в Джанкойском районе Крыма – инцидент, который Подоляк назвал “напоминанием” о том, что “оккупированный россиянами Крым связан со взрывами на складах и высоким риском смерти для захватчиков и воров”.

Украина не взяла на себя ответственность за эти нападения. Они побудили российских туристов в панике бежать из Крыма. Во вторник у железнодорожного вокзала в столице региона Симферополе образовались очереди.

Министерство обороны в Москве заявило, что занимается случаями саботажа и принимает “необходимые меры” для предотвращения дальнейших эпизодов.