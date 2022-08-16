Минобороны РФ: боевики «Азова» расположились в медцентре Полтавской области
Министерство обороны РФ утверждает, что солдаты запрещённого в России украинского нацбатальона "Азов" создали боевую часть в медицинском центре.
Вечером 16 августа представитель Министерства обороны России Михаил Мизинцев сообщил, что солдаты украинского нацбата "Азов" создали боевую часть в населённом пункте Новые Санжары Полтавской области.
По словам Мизинцева, на улице Курортной в Новых Санжарах местный медцентр полностью перешёл под контроль ВСУ, которые хранят там боеприпасы.
Также Михаил Мизинцев утверждает, что солдаты "Азова" выгнали из медицинского центра весь персонал и больных. сославшись на свои боевые нужды.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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