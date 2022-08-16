Минобороны РФ: боевики «Азова» расположились в медцентре Полтавской области

Министерство обороны РФ утверждает, что солдаты запрещённого в России украинского нацбатальона "Азов" создали боевую часть в медицинском центре.

Вечером 16 августа представитель Министерства обороны России Михаил Мизинцев сообщил, что солдаты украинского нацбата "Азов" создали боевую часть в населённом пункте Новые Санжары Полтавской области.

По словам Мизинцева, на улице Курортной в Новых Санжарах местный медцентр полностью перешёл под контроль ВСУ, которые хранят там боеприпасы.

Также Михаил Мизинцев утверждает, что солдаты "Азова" выгнали из медицинского центра весь персонал и больных. сославшись на свои боевые нужды.