С 2007 года в Чечне нет ни одного детского дома

Раньше в Чечне, как и на всем постсоветском пространстве работали детские дома. Но в 2007 году последнее такое заведение было торжественно закрыто главой республики Рамзаном Кадыровым.

Сегодня в этом регионе работает только социальных распределитель , а также интернаты для детей, которым необходим специальный уход по состоянию здоровья.

Дети из отдаленных горных районах живут в интернатах во время школьного обучения. В таких заведения есть дети нечеченской национальности, у которых нет близких родственников, а также подростки.

Само понятие детского дома не соответствует традициям народа нохчий. В Чечне матери не отказываются от детей, а в чеченском языке даже выражения «детский дом».

Если ребенок лишается родителей, его забирают к себе самые близкие родственники, как правило, по отцовской линии. А родни у каждого чеченца достаточно много.

После Чеченской войны в регионе были сироты, но со временем все они оказались на воспитании у родственников.

Даже Кадыров взял в свою семью мальчика из детского дома, причем это был русский ребенок.

Его звали Виктор Пиганов. В новой семье он принял ислам и стал зваться Виситой Кадыровым. Фактически усыновила мальчика мама Кадырова Аймани, и по документам Висита стал братом главы региона. Сейчас он является заместителем руководителя местного Роспотребнадзора.

Чеченцы забирают к себе детей, оставшихся без родственников, даже из других регионов Росии. Например, недавно чеченские бабушка и дедушка взяли к себе внука, который оказался в детдоме в Мурманской области. Его родители без вести пропали на Ближнем Востоке.