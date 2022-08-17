Владимир Рогов: ВСУ намеренно обстреливают систему охлаждения Запорожской АЭС

Украинская армия бьет по слабым местам атомной станции, её системе охлаждения при попадании по которому реактор станет неуправляемым.

Член главного Совета Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ наносят удары по слабым местам Запорожской АЭС, в том числе по системе охлаждения, при попадании в которую реактор станет неуправляемым.

"В этом случае реактор перегреется и может начаться неуправляемый процесс. Тогда, по сути, это будет настоящая ядерная бомба, реактор просто рванёт", — поделился мнением чиновник.

Владимир Рогов пояснил, что для разрушения самого реактора потребуется ядерное оружие, он покрыт железобетоном. Для того, чтобы вывести из строя атомную станцию, нужно уничтожить её систему охлаждения. Это ВСУ и пытаются сделать.