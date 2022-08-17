Евросоюз изучает реакцию Ирана на новый проект соглашения по ядерной сделке
В Евросоюзе заявляют, что сейчас изучают реакцию Ирана на предложенное соглашение по ядерной сделке.
Окончательный текст соглашения был составлен главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем 8 августа. США сообщили, что проинформируют о своем мнении по поводу этого документа.
Возможность сделки, которая может привести к отмене санкций США в отношении добычи нефти в Иране на уровне 2,5 млн баррелей в день, уже способствовала падению цен на мировых рынках.
Представитель Боррелля Набила Массрали, который координировал переговоры по возвращению Ирана и Соединенных Штатов к соглашению, заявил, что иранский ответ был получен поздно вечером в понедельник.
Он уточнил, что сейчас все изучают реакцию, Евросоюз проводит консультации с США по этому поводу.
Официальное иранское информационное агентство IRNA ранее во вторник сообщило, что соглашение будет заключено, если США реалистично и гибко отреагируют на ответ Ирана.
Иранское информационное агентство ISNA со ссылкой на «осведомленный источник» сообщило, что Тегеран ожидает получить ответ другой стороны в ближайшие два дня.
Неназванный иранский дипломат заявил IRNA, что предложения Европейского Союза приемлемы при условии, что они предоставляют гарантии Ирану по различным вопросам, связанным с санкциями и гарантиями, а также нерешенными вопросами с МАГАТЭ.
Ни одна из сторон подробно не прописала спорные моменты, которые до сих пор блокируют сделку.
Опубликовано: Светлана Репина
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