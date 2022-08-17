24 канал: Крымский мост был закрыт в ночь с 16 на 17 августа из-за предполагаемой атаки ВСУ

Крымский мост был закрыт для движения автомобильного транспорта с 22:00 16 августа до 6:00 17 августа, информирует украинский "24 канал".

Сообщается, что россияне говорят предполагаемом нападении на Крым со стороны Украины. Якобы объявлено, что "будет работать ПВО, поэтому мост необходимо закрыть для защиты населения".

По данным "24 канала", на самом деле это должно быть «прикрытием», чтобы марионеточные власти могли тайно сбежать с оккупированного полуострова со своими семьями и имуществом .

Напомним, 9 августа на авиабазе в Саках произошел взрыв. Власти Крыма заявили, что это случилось из-за нарушений мер противопожарной безопасности.

Ровно через неделю произошел пожар на трансформаторной подстанции и серия взрывов на складе боеприпасов.

Власти Украины сообщили, что эти события стали результатом действий вооруженных сил страны. В свою очередь, в Москве заявили, что взрыв произошел в результате диверсионных действий.

* Минобороны России призывает не доверять всей подряд информации о спецоперации в Украине по причине большого количества фейков о действиях российской армии.