Dagens Nyheter: Шольц сказал о важности продолжения диалога с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц высказал мнение, что переговоры с Россией - это одна из важнейших частей завершения кризиса. Такие данные предоставил шведский обозреватель Dagens Nyheter.
Но, по Шольц уверен, что сейчас, в условиях полной изоляции наладить взаимоотношения не представляется возможным.
Несмотря на это нужно все также продолжать вести диалог до той поры, пока Россия не осознает истинную позицию Запада.
“Путин должен осознавать и понять, что нам от него нужно, именно поэтому я думаю, что этот диалог будет очень важным как сейчас, так и в будущем”, – сказал Шольц.
Канцлер Германии также надеется, что в скором будущем есть вероятность нормализации отношений, если все решить дипломатическим путем.
Опубликовано: Силивончик Алина
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