Dagens Nyheter: Шольц сказал о важности продолжения диалога с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц высказал мнение, что переговоры с Россией - это одна из важнейших частей завершения кризиса. Такие данные предоставил шведский обозреватель Dagens Nyheter.

Но, по Шольц уверен, что сейчас, в условиях полной изоляции наладить взаимоотношения не представляется возможным.

Несмотря на это нужно все также продолжать вести диалог до той поры, пока Россия не осознает истинную позицию Запада.

“Путин должен осознавать и понять, что нам от него нужно, именно поэтому я думаю, что этот диалог будет очень важным как сейчас, так и в будущем”, – сказал Шольц.

Канцлер Германии также надеется, что в скором будущем есть вероятность нормализации отношений, если все решить дипломатическим путем.