Шольц отметил важность прямого общения с Путиным по поводу спецоперации
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о необходимости прямого общения с президентом РФ Владимиром Путиным об Украине.
В среду, 17 августа 2022 года, Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в своём интервью для шведского издательства «Дагенс нюхетер» высказал своё мнение о допустимости поддержания контактов с президентом России Владимиром Путиным.
Шольц убеждён, что непосредственно прямое общение с российским лидером является неотъемлемой частью для разрешения ситуации на Украине, однако заявил, что в «обозримом будущем» не видит вариантов для налаживания двусторонних связей между Германией и Россией.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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