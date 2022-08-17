Шольц отметил важность прямого общения с Путиным по поводу спецоперации

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о необходимости прямого общения с президентом РФ Владимиром Путиным об Украине.

В среду, 17 августа 2022 года, Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в своём интервью для шведского издательства «Дагенс нюхетер» высказал своё мнение о допустимости поддержания контактов с президентом России Владимиром Путиным.

Шольц убеждён, что непосредственно прямое общение с российским лидером является неотъемлемой частью для разрешения ситуации на Украине, однако заявил, что в «обозримом будущем» не видит вариантов для налаживания двусторонних связей между Германией и Россией.