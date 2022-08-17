Avia.pro: РСЗО Himars сделали сокрушительные ракетные удары по Первомайску в Луганской области

Американские РСЗО Himars неожиданно нанесли удар Первомайску в Луганской области.

Сегодня ночью осуществилась атака на Луганскую область город Первомайск. В ту область были применены не менее трёх ударов из РСЗО Himars.

Взрывы и общую картину катастрофы смогли заснять местные жители. По официальным данным атака велась с запандной части Бахмута. Именно в этом месте идут активные боевые дейтвия.

Что именно хотели атаковать ВСУ пока остается неизвестным, однако исходя из точности выброса, это было не ошибочное действие.

Руководство ЛНР подтверждает факт удара ВСУ по Первомайску. Всего было зафиксировано три удара, другие подробности пока не озвучиваются.