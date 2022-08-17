Россияне массово отказываются от одобренных кредитов

По сообщению авторитетного издания «Известия», россияне стали массово отказываются от уже одобренных кредитов. Доля одобренных и выданных кредитов в июле упала до 38,8%.

Максимальные значения выданных кредитов после одобрения банками наблюдалось сразу после пандемии коронавируса — 49,7%. Заместитель директора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко считает, что спад показывает на то, что «россияне успокоились» и не готовы брать кредиты на любых условиях.

Пушко отметил, что спад выданных кредитов указывает на возвращение «к запросу конкретных предложений», то есть, тщательному выбору самого выгодного приложения. Более того, многие начали задумываться о рефинансировании дорогих кредитов, которые были взяты весной, чтобы снизить платежи.

Процент рефинансирования не считается как заново выданный кредит и, сколько обращений россиян в банки для сокращения платежей действительно наблюдается, можно будет узнать только по статистике первого полугодия. Ожидается, что она будет опубликована осенью 2022 года.

В начале кризиса российские банки реструктурировали кредиты бизнесу и населению на сумму более чем 9,52 триллиона рублей. При этом после спада процентной ставки, несмотря на массовые отказы от одобренных кредитов, россияне взяли на 70% больше денег, чем в мае (сумма выданных кредитов составила 675,3 миллиарда рублей).