МИД РФ заявил, что конфликт США и Китая приведет Вашингтон к экономическому кризису
Министерство иностранных дел России высказалось о последствиях эскалации конфликта Соединенных штатов Америки и Китайской Народной Республики.
МИД России 17 августа заявило, что конфликт США и Китая из-за острова Тайвань не может не привести к ухудшению экономической ситуации.
По мнению внешнеполитического ведомства, Вашингтону будет тяжело.
Ранее в начале августа состоялся визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, который Китай считает своей территорией.
Это спровоцировало дипломатический скандал, КНР начала масштабные учения вокруг Тайваня.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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