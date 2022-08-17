МИД РФ заявил, что конфликт США и Китая приведет Вашингтон к экономическому кризису

Министерство иностранных дел России высказалось о последствиях эскалации конфликта Соединенных штатов Америки и Китайской Народной Республики.

МИД России 17 августа заявило, что конфликт США и Китая из-за острова Тайвань не может не привести к ухудшению экономической ситуации.

По мнению внешнеполитического ведомства, Вашингтону будет тяжело.

Ранее в начале августа состоялся визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, который Китай считает своей территорией.

Это спровоцировало дипломатический скандал, КНР начала масштабные учения вокруг Тайваня.