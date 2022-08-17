The New York Times: Запад призвал присвоить российским алмазам статус «кровавых»

Авторитетное издание The New York Times сообщает, что США, ЕС, Канада и Украина призывают присвоить алмазам из России статус «кровавых». Подобный вопрос уже поднимался ранее.

В июне на собрании Кимберлийского процесса предлагалось наделить российские алмазы статусом «конфликтных». Тогда решение заблокировали Россия, Китай и Беларусь. Теперь США, Евросоюз, Украина и Канада предлагают дать российским алмазам другой статус — «кровавых».

Кимберлийский процесс получил официальное письмо на имея председателя от Государственного департамента США с таким запросом. Российская сторона не согласна с наделением подобных статусов своих алмазов. В Министерстве финансов РФ считают, что попытки отнести российские алмазы к «кровавым» — это «политическая демагогия».

Схема сертификации процесса Кимберли предполагает, что статусом «кровавых алмазов» могут быть наделены те, которые добыты на территориях, где ведутся военные действия. Кроме того, алмазы должны использоваться для финансирования повстанческих движений, которые могут подорвать законные правительства.

Впервые схема сертификации для искоренения торговли «кровавыми алмазами» были создана в 2003 году после Гражданской войны в Анголе, Сьерра-Леоне и Либерии. В июне 2022 года некоторые страны ЕС, США, Австралия, Канада и Великобритания предлагали дать российским алмазам статус «конфликтных», однако решение было заблокировано несколькими странами.