КП: Долина сообщила, что снимается в откровенных фотосессиях в свои 66 лет

Известная российская певица Лариса Долина заявила, что без стеснения снимается в откровенных фотосессиях даже в своём возрасте, так как обладает идеальной фигурой.

66-летняя исполнительница Лариса Долина поведала о том, что сохраняет молодость и привлекательность благодаря уходу за собой и физическим упражнениям.

По этой причине известная артистка участвует даже в откровенных фотосессиях для глянцевых журналов в своем нынешнем возрасте.

Знаменитость уверяет, что уходу за собой уделяет почти все свободное время, которого у певицы немного.

В интервью "Пятому каналу" Лариса Александровна заявила: "К сожалению, столько, сколько свободного времени есть, столько и уделяю [уходу за собой]. Есть всякие способы для этого. Надо просто не лениться".

Ранее сообщалось, как Долина делилась информацией о своём неравнодушии к шопингу.

Исполнительница рассказала, что всегда отправляется за покупками, когда прибывает на какое-либо крупное мероприятие.

К примеру, в середине июля текущего года знаменитость отправилась на шопинг, приехав на музыкальный фестиваль "Славянский базар-2022" в город РБ Витебск.