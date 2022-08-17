КП: Долина сообщила, что снимается в откровенных фотосессиях в свои 66 лет
Известная российская певица Лариса Долина заявила, что без стеснения снимается в откровенных фотосессиях даже в своём возрасте, так как обладает идеальной фигурой.
66-летняя исполнительница Лариса Долина поведала о том, что сохраняет молодость и привлекательность благодаря уходу за собой и физическим упражнениям.
По этой причине известная артистка участвует даже в откровенных фотосессиях для глянцевых журналов в своем нынешнем возрасте.
Знаменитость уверяет, что уходу за собой уделяет почти все свободное время, которого у певицы немного.
В интервью "Пятому каналу" Лариса Александровна заявила: "К сожалению, столько, сколько свободного времени есть, столько и уделяю [уходу за собой]. Есть всякие способы для этого. Надо просто не лениться".
Ранее сообщалось, как Долина делилась информацией о своём неравнодушии к шопингу.
Исполнительница рассказала, что всегда отправляется за покупками, когда прибывает на какое-либо крупное мероприятие.
К примеру, в середине июля текущего года знаменитость отправилась на шопинг, приехав на музыкальный фестиваль "Славянский базар-2022" в город РБ Витебск.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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КП: Долина сообщила, что снимается в откровенных фотосессиях в свои 66 лет
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