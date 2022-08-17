Reuters: Молдавия снова попросила «Газпром» отсрочить аванс за август и сентябрь

Информационное агенство Reuters сообщает, что газовый оператор «Молдовагаз» снова попросил российский «Газпром» отсрочить авансовый платеж за август и сентябрь до четвертого квартала 2022 года.

Глава газового молдавского оператора «Молдовагаз» Вадим Чебан отметил, что компания не имеет достаточных средств для оплаты авансовых платежей «Газпрому». При этом оператор хочет увеличить тариф на газ для конечных потребителей.

Для увеличения суммы необходимо время, поэтому «Молдовагаз» просит отсрочку авансовых платежей на несколько месяцев. О том, что молдавский оператор не имеет достаточное количество средств для оплаты авансовых платежей, Чебан сообщил еще на прошлой недели. По его словам, компания надеется применять другую формулу ценообразования, чтобы закупочная цена значительно снизилась.

Закупочная цена газа из России за август составляла более 1460 долларов за одну тысячу кубометров, в то время как месяцем ранее она была менее 1000 долларов за одну тысячу кубометров.

Договор между «Молдовагаз» и «Газпромом» о поставках газа был подписан осенью 2021 года на пять лет. Россия утверждает, что ее условия взаимовыгодны, однако вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что документ устанавливает не точную цену на одну тысячу кубометров газа, а формулу расчета, основанную на биржевых ценах. По его словам, это приводит к варьированию стоимости газа каждый месяц.