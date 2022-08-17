Daily Mail: ВВС Великобритании приостановили набор белых мужчин для достижения целей по многообразию
Королевские военно-воздушные силы Великобритании сообщили, что приостанавливают набор белых мужчин для достижения целей по многообразию в национальных войсках.
С середины августа 2022 года ВВС Великобритании отдают предпочтение женщинам и этническим меньшинствам при наборе на воинскую службу в этот вид национальных вооруженных сил.
По данным главы британских Королевских ВВС Уигстона, вооруженные силы уже получили ряд обвинений в том, что они ставят под угрозу безопасность страны из-за целей по многообразию. Тем не менее, ВВС не намерены отходить от планов.
Ранее Министерство обороны Великобритании заявило, что к 2030 году планирует увеличить число женщин-новобранцев до 30% от общего количества военнослужащих (сейчас их доля составляет 12%). Кроме того, отдельные виды войск, в том числе и ВВС, увеличат их долю до 40%, а представителей этнических меньшинств — до 20%.
Месяцем ранее сообщалось, что британские вооруженные силы изменят подход к форменной одежде военных и сотрудников спецслужб. В частности, мужчинам разрешат красить волосы и ногти, ходить в юбках. Женщинам также сделают определенные послабления.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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