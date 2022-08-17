Еврокомиссию раскритиковали за предложение жителям ЕС есть насекомых

В официальном аккаунте Европейской комиссии в социальной сети Twitter появилось сообщение с предложением к гражданам Европейского союза употреблять в пищу насекомых.

Сообщение вызвало настоящий бум среди жителей Европейского союза. Один из пользователей социальной сети написал, что «в настоящее время разрешено использовать всего трех насекомых в качестве «новых продуктов питания», причем неважно в качестве ингредиента или закуски. При этом ЕК не пояснила, каких именно насекомых имеет ввиду.

Если говорить о разрешенных насекомых в употреблению в пищу, то речь идет о домашних сверчках, желтых червях и мигрирующей саранче. Стоит отметить, что в азиатских странах этот список существенно расширен, однако употребление насекомых в пищу в некоторых регионах Азии является традиционным.

Некоторые пользователи открыто говорят, что раз Еврокомиссия такое предлагает жителям ЕС, так «пусть едят их сами». Многие отметили, что предпочитают «есть то, что научили родители, бабушки и дедушки».

В целом, пользователи Twitter жители Евросоюза показали, что не просто не доверяют таким сообщениям, а серьезно возмущены поведением управляющего ведомства всего региона.