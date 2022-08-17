Еврокомиссию раскритиковали за предложение жителям ЕС есть насекомых
В официальном аккаунте Европейской комиссии в социальной сети Twitter появилось сообщение с предложением к гражданам Европейского союза употреблять в пищу насекомых.
Сообщение вызвало настоящий бум среди жителей Европейского союза. Один из пользователей социальной сети написал, что «в настоящее время разрешено использовать всего трех насекомых в качестве «новых продуктов питания», причем неважно в качестве ингредиента или закуски. При этом ЕК не пояснила, каких именно насекомых имеет ввиду.
Если говорить о разрешенных насекомых в употреблению в пищу, то речь идет о домашних сверчках, желтых червях и мигрирующей саранче. Стоит отметить, что в азиатских странах этот список существенно расширен, однако употребление насекомых в пищу в некоторых регионах Азии является традиционным.
Некоторые пользователи открыто говорят, что раз Еврокомиссия такое предлагает жителям ЕС, так «пусть едят их сами». Многие отметили, что предпочитают «есть то, что научили родители, бабушки и дедушки».
В целом, пользователи Twitter жители Евросоюза показали, что не просто не доверяют таким сообщениям, а серьезно возмущены поведением управляющего ведомства всего региона.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
-
-
-
Как отзывается о Владимире Высоцком скандально известный писатель, и наш современник Захар Прилепин
О Владимире Высоцком знаменитости говорили и говорят много, но небезынтересно послушать и его современного коллегу-литератора Захара Прилепина, который прославился неоднозначными романами.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Gazeta Polska: Германия хочет отнять территории у Польши
Канадские парламентарии собираются посетить Тайвань в октябре
Кулеба: Зеленский планирует завоевать мир
Как в советской прессе отмечали полувековой юбилей всенародно любимца Владимира Высоцкого
Daily Express: Путин сделал пугающее предупреждение Западу из-за поставок оружия Киеву