Пятый канал: Лавров назвал причину того, почему Королёва не покинет Россию

Музыкальный продюсер Лавров убеждён, что известная исполнительница Наташа Королёва не уедет из России. Деятель музыкальной индустрии назвал причину этого.

Известная российская певица с украинскими корнями Наташа Королёва после того, как попала в базу "Миротворца", не намерена посещать Украину. Об этом в интервью "Пятому каналу" рассказал музыкальный продюсер Сергей Лавров.

Продюсер поведал, что артистка хочет, видимо, приезжать на родину, где живут родные ей люди, но в свете последних событий это стало опасно. Лавров сообщил, в ближайшее время Королёва не уедет из РФ.

Деятель музыкальной индустрии подчеркнул: "Она символ нашей юности, нашей молодости. Ее песни любят здесь. Наверняка она ездит в Майями, но многие артисты ездят куда-то отдыхать. Я сам сейчас нахожусь не в России. Но это не значит, что мы каким-то образом предали нашу страну. Мы по-прежнему с нашей страной и никуда уезжать не собираемся".

Ранее сообщалось, как известный отечественный композитор и исполнитель Юрий Лоза высказался по поводу поступка мамы Королевой, заслуженной артистки Украины Людмилы Порывай, которая позволила себе на концерте в Майами выкрикивать лозунги и размахивать флагом Украины.