Заводы в Европе начали прекращать производство из-за стоимости электричества

После сообщений о сокращении и приостановки производства некоторых европейских заводов, словацкое предприятие Slovalco полностью прекратило работу на неопределенный срок.

Стоимость электричества вынудила словацкий завод Slovalco прекратить производство первичного алюминия. Основной собственник предприятия, норвежская компания Norsk Hydro, подтвердил информацию об остановки производства на Slovalco.

Решение мотивируют «неблагополучными условиями и высокими ценами на электричество». В компании отмечают, что предпосылок для снижения стоимости электричества в краткосрочной перспективе не наблюдается, а значит, производство первичного алюминия нерентабельно.

Процесс сворачивания такого сложного производства не быстрый, поэтому переработка алюминия будет продолжаться до конца сентября 2022 года. Председатель совета директоров Slovalco Ола Сэтер отметил, что сожалеет о сворачивании производства, так как это предприятие — современный завод с хорошим руководством, способный конкурировать на мировом рынке.

Проблемы на Slovalco начались в конце 2021 года, когда производство сокращалось от максимальной мощности. При первом серьезном повышении стоимости на электричество производство упало еще на 40%. Теперь речь идет о полном закрытии предприятия.