Минобороны РФ: более трети мобилизованных ВСУ в Соледаре дезертировали
Пресс-служба Минобороны России сообщает, что не менее трети украинцев, мобилизованных в армию в Соледаре, добровольно покинули свои воинские подразделения.
17 августа пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что десятая горно-штурмовая бригада ВСУ, дислоцированная в Соледаре и Марьинке, понесла внушительные потери ввиду успешного наступления российской армии.
По данным Минобороны РФ, после атаки на данное воинское подразделение более трети мобилизованных в Соледаре украинцев покинули свои роты и ушли в направлении, которое никому не рассказали.
Также в Минобороны России подчеркнули, что по итогам массового дезертирства в 10-ой горно-штурмовой бригаде ВСУ осталось менее 50 процентов личного состава.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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