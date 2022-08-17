Минобороны РФ: более трети мобилизованных ВСУ в Соледаре дезертировали

Пресс-служба Минобороны России сообщает, что не менее трети украинцев, мобилизованных в армию в Соледаре, добровольно покинули свои воинские подразделения.

17 августа пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что десятая горно-штурмовая бригада ВСУ, дислоцированная в Соледаре и Марьинке, понесла внушительные потери ввиду успешного наступления российской армии.

По данным Минобороны РФ, после атаки на данное воинское подразделение более трети мобилизованных в Соледаре украинцев покинули свои роты и ушли в направлении, которое никому не рассказали.

Также в Минобороны России подчеркнули, что по итогам массового дезертирства в 10-ой горно-штурмовой бригаде ВСУ осталось менее 50 процентов личного состава.