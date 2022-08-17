Минобороны России: уничтожено большое количество резервистов ВСУ в Калининдорфе

Министерство обороны РФ рассказало о массовой ликвидации украинских солдат резерва в Херсонской области.

В среду днём Министерство обороны России выпустило видео нового ведомственного брифинга, в ходе которого рассказало, что за минувшие сутки российские войска ликвидировали значительное количество военной техники и резервистов ВСУ в районе Калининдорфа Херсонской области.

В ведомстве уточнили, что украинские резервисты и их вооружения находились на железнодорожной станции Калининдорф с целью дальнейшей переброски к линии фронта.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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