Минобороны России: уничтожено большое количество резервистов ВСУ в Калининдорфе

Министерство обороны РФ рассказало о массовой ликвидации украинских солдат резерва в Херсонской области.

В среду днём Министерство обороны России выпустило видео нового ведомственного брифинга, в ходе которого рассказало, что за минувшие сутки российские войска ликвидировали значительное количество военной техники и резервистов ВСУ в районе Калининдорфа Херсонской области.

В ведомстве уточнили, что украинские резервисты и их вооружения находились на железнодорожной станции Калининдорф с целью дальнейшей переброски к линии фронта.