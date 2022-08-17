Bloomberg: запасов газа в Германии хватит всего на 2,5 месяца

В случае прекращения поставок газа из России, запасов в Германии хватит всего на 2,5 месяца. Об этом сообщил президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

Мюллер подчеркнул, что даже с текущими поставками российского газа, в Германии сохраняется проблема потенциальной нехватки топлива в зимний период. При этом, если цель заполнения хранилищ будет достигнута (к ноябрю 2022 года они должны быть заполнены на 95%), то все равно в случае прекращения поставок газа из России запасов хватит всего на 2,5 месяца.

В настоящее время газохранилища в Германии заполнены на 77%, а закачка идет с опережением графика и плана на две недели. Однако Россия продолжает сокращать поставки газа по газопроводу «Северный поток», что усугубляет энергетический кризис в стране.

Ранее сообщалось, что правительство ФРГ рассматривает возможность введения нормирования расходов газа для домохозяйств. Тем не менее, по словам Мюллера, даже это не спасет от дефицита топлива, а целей в заполнении 95% будет практически невозможно добиться (учитывая, что зима будет холоднее обычного).

Немецкое правительство утверждает, что готово к потенциальной нехватки энергоресурсов предстоящей зимой. В том числе планируется отложить закрытие трех последних атомных электростанций (АЭС). При этом официального решения по переносу закрытия пока нет.