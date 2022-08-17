Войска РФ уничтожили 9 складов боеприпасов ВСУ в ДНР и трёх областях Украины

Российские военные ликвидировали ряд украинских складов с боеприпасами и топливом.

17 августа Министерство обороны России опубликовало очередной пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что за прошлый день российские военные уничтожили девять украинских складов с боеприпасами к артиллерии в Харьковской, Запорожской и Николаевской областях, а также ДНР.

Также в Минобороны РФ утверждают, что вчера вооружённые силы России ликвидировали три склада с топливом для украинской армии в Харьковской области.