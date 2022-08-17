Как в советской прессе отмечали полувековой юбилей всенародно любимца Владимира Высоцкого

Имя Владимира Высоцкого стало еще при его жизни синонимом таланта в различных сферах искусства, поэтому его пятидесятилетний юбилей не мог пройти незамеченным в прессе.

25 января родился поэт, актер и бард Владимир Высоцкий, личность поистине всенародно любимая. В этот день 25 января 1988 года заголовки многих советских газет пестрели информацией о его полувековом юбилее. К сожалению, сам виновник торжества уже не мог услышать поздравлений. Он умер в 1980-м году. Но его жизнь и творчество остается у всех на устах и по сей день, ибо искусство его поистине вне времени.

Что же писали газеты и журналы в Советском союзе в день, когда Владимиру Высоцкому могло бы исполниться пятьдесят лет? 25 января 1988-го года был понедельник, а по понедельникам газеты не выходили, поэтому материал напечатали заблаговременно.

Но далеко не все издания стали дожидаться знаменательной даты. Некоторые стали публиковать статьи и очерки о Высоцком заранее. Например главное издание страны, газета Правда написала о Высоцком статью О времени и о себе. Правда, приурочена она была не к дню его рождения, а к выходу его книги Три четверти пути.

В газете же Советская Россия за день до юбилея знаменитости материал о Владимире Семеновиче занял целую полосу, где воспоминаниями о нем поделились такие знаменитости как Людмила Гурченко, Георгий Гречко и писатель Юрий Трифонов. Аналогичный же лейтмотив подхватывает и Комсомольская правда, где об артисте говорит Игорь Смирнитский, Николай Дупак , Вадим Снегин и Альберт Мкртчян.

В Аргументах и фактах заметка о Высоцком носит более личный характер. Там о нем рассказывает его вторая супруга Евгения Лихалатова и его отец Семен Владимирович. А газета Труд публикует развернутое интервью с поэтом Андреем Вознесенским. Московский комсомолец отдает дань творчеству Высоцкого, публикуя на своих страницах его стихи.

На страницах Московской правды делится своими воспоминаниями о работе и общении с Владимиром Семеновичем Высоцким актриса Алла Демидова, с которой он работал на сцене Театра на Таганке. Вечерняя Москва публикует трогательные воспоминания других коллег Высоцкого, с которым тот снимался в фильме Карьера Димы Горина, режиссер Лев Мирский и сценарист Борис Медовой. В Советской культуре делится мыслями о поэте и артисте его болгарский коллега Любомир Левчев, который, не смущаясь, называет его братом.

Но более всего отличился Советский экран, январский выпуск которого был полностью посвящен жизни и творчеству Владимира Семеновича Высоцкого. Не остались в стороне и такие издания об искусстве как журнал Театр и Огонек.