Канадские парламентарии собираются посетить Тайвань в октябре
Группа членов парламента Канады может посетить остров Тайвань в середине осени в этом году.
Телеканал CBC 17 августа заявил, что группа членов парламента Канады намеревается отправиться с рабочим визитом на Тайвань в октябре.
Предполагается, что в визите примут участие восемь человек из комитета по международной торговле палаты общин Канады.
Такую информацию предоставила глава этого глава Джуди Сгро. Данные парламентарии входят в парламентскую группу по дружеским отношениям между Оттавой и Тайбэем.
Сгро говорит, что поездка была запланирована еще весной, а ее целью будет поиск возможностей для углубления отношений между двумя странами.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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