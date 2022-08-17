Как отзывается о Владимире Высоцком скандально известный писатель, и наш современник Захар Прилепин

О Владимире Высоцком знаменитости говорили и говорят много, но небезынтересно послушать и его современного коллегу-литератора Захара Прилепина, который прославился неоднозначными романами.

Некоторые личности остаются в истории навсегда. К таким, безусловно, можно причислить и Владимира Высоцкого. С момента его смерти прошло уже более сорока лет, но его творчество и биография до сих пор на слуху у широкой общественности. И это, несмотря на то, что за это время успел распасться Советский союз, страна и общество сменили свое общественно-политическое направление, да, что и говорить, пришли новые поколения. Но о Высоцком не забывают. Его творчество остается в известной степени эталонным.

Тем более интересно, что говорят те люди искусства, которые пришли позже Владимира Высоцкого, но тоже являются культурным явлением. Среди таких представителей культуры выделяется фигура писателя Захара Прилепина, которому на момент смерти Высоцкого было всего лишь шесть лет.

У Прилепина тоже был непростой жизненный путь. Одно только то, что писатель побывал на чеченской войне, позволяет говорить о том, что он знает цену жизни и смерти. К тому же ему не впервой громко высказываться о знаковых фигурах в своих книгах. Именно Прилепин является автором романа о Есенине.

Что же касается Высоцкого, то у Захара Прилепина на его счет есть свое мнение. В своей книге Имя рек Прилепин рассуждает, что было бы, если бы Владимир Семенович дожил до перестройки, сумел ли бы он принять новую реальность, как бы отнесся к распаду страны, в которой жил и творил. И делает вывод, что едва ли Высоцкий, будучи советским по своему мировоззрению человеком, смог бы встроиться в новую реальность, а потому в какой-то степени и хорошо, что ему не довелось дожить до крушения всех идеалов, на которых он вырос.

Возражает Прилепин и против того, что Владимира Высоцкого травила советская власть. Действительно, как артист он был очень востребован: давал около полутора тысяч концертов, снялся в тридцати кинокартинах и более двадцати лет был одним из ведущих актеров Театра на Таганке, едва ли не главного театра страны, куда попасть на спектакль было большой удачей.

А вот с признанием Высоцкого в качестве поэта было действительно не все гладко. И это мучило его самого, ведь в первую очередь Владимир Семенович видел себя именно поэтом. И да, были роли, на которые Высоцкого в итоге не утверждали. Но можно ли говорить об этом в контексте непризнания? Едва ли. Такова уж актерская профессия. Даже самый гениальный может просто не подойти для конкретной роли конкретному режиссеру.