Глава комитета по энергетики и климату немецкого Бундестага Клаус Эрнст жестко раскритиковал энергетические санкции в отношении Российской Федерации, назвав их «харакири».

Клаус Эрнст в интервью авторитетному изданию Berliner Zeitung заявил, что правительство Германии ставит под угрозу энергоснабжение крупнейшей экономики Европейского союза. Это наносит серьезный ущерб как промышленности страны, так как обычным гражданам.

Глава комитете по энергетики и климату Бундестага особенно подчеркнул, что несмотря на санкции в отношении России, газ и нефть продолжают поступать в Европу, а цены на энергоресурсы «не видят потолка». Это означает, что Москва по-прежнему получает огромные деньги.

Введение новых энергетических санкций в отношении России никак не помогает Украине, но наносит огромный ущерб европейской экономики Европейского союза в целом и Германии в частности.

Эрнст заключил, что источники энергии по разумным ценам будут нужны Германии еще очень долго. Единственным правильным разрешением вопроса он видит заключение соглашения с Россией, которое поможет стабилизировать энергетическое снабжение не только в Германии, но и других странах ЕС.