Канье Уэста высмеяли за продажу коллекции одежды Yeezy Gap

Новая коллекция рэпера Yeezy Gap впервые появилась в магазинах в прошлом месяце.

Канье Уэст, который на прошлой неделе заявил, что его вдохновляют "бездомные", как сообщается, продает свою новую модную коллекцию из вещей, похожих на мешки для мусора.

Вирусный твит, сделанный покупателем, который показал, что коллекция Yeezy Gap от West беспорядочно вываливается из черных сумок, вызвал негативную реакцию со стороны некоторых фанатов.

"Вот как они продают Yeezy GAP", - говорилось в твите. "Продавец-консультант сказал, что ты разозлился, когда увидел, что они висят на вешалках, и вот как он этого хотел. Они тоже не помогут вам найти ваш размер, вам просто нужно просто перерыть все ".