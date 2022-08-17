Reuters: Италия собирается выходить из Евросоюза

Италии необходимо выйти из Евросоюза (ЕС), поскольку он полностью утратил свой суверенитет. Такое заявление 16 августа сделал глава отдела международных отношений коммунистической партии Италии Альберто Ломбардо.

Ломбардо считает, что страны, входящие в ЕС, уже неоднократно «продавали себя Соединенным Штатам». По словам политика, Рим должен выйти из ЕС и отказаться от всех обязательств, ограничивающих суверенитет Италии.

«Ключевым моментом является выход из ЕС и, следовательно, из всех обязательств, включая эту фиктивную валюту евро, которая растворила национальный суверенитет», — заявил представитель компартии Италии.

«Первое условие для суверенитета — вернуть нашу территорию, наши войска и нашу внешнюю политику», — добавил Ломбардо.

Итальянский политик также призвал восстановить суверенитет страны через проведение собственной внешней и военной политики.