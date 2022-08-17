Захарова заявила что Европа начинает чувствовать антироссийские последствия

Член МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление немецкого руководителя по энергетике и климату Клауса Эрнста.

Клаус заявил, что осуществление антироссийских санкции в энергетической области – это не что иное, как полный харакири для всех европейцев и промышленности страны в целом.

Захарова подметила, что наконец то Европа начала чесать затылок и подозревать, что случится у них коллапс, если они не остановятся. Также она выразила надежду, что такие прозрения будут случаться чаще.

“Я думаю, что нужно хотя бы иногда учиться на своих ошибках, а на чужих тем более”, – написал дипломат в своем Telegram-канале.

Недавно Клаус Мюллер заявил, что если пройдут все поставки газа из России, то Германии запасов хватит только на один квартал.