Путин высказался о мерах борьбы с алкоголизмом в России

По словам российского лидера, при борьбе с алкоголем в стране «нельзя ничего запрещать и излишне поднимать цены». Необходимо делать упор на пропаганду здорового образа жизни.

Президент России обратил внимание на показатели заболеваемости с диагнозами «алкоголизм» и «алкогольный психоз» во Владимирской области в 2021 год. Он составил 122,6 случаев на 100 тысяч населения, что превышает средний показатель по стране более чем в 2,5 раза.

Ранее Владимир Путин поднимал вопрос проблем бедности и алкоголизма в моногородах. На встрече с врио губернатором Кировской области Александром Соколовым российский лидер отметил, что в подконтрольном ему регионе всего в 4 из 11 населенных пунктах «пугающая ситуация».

Путин поручил Соколову проводить регулярный мониторинг ситуации и взять ее на контроль. При этом он отметил, что Кировская область «не единственная, находящаяся в такой ситуации» и с этим необходимо что-то делать немедленно.

Российский лидер сделал особый упор на пропаганду здорового образа жизни среди населения и особенно в молодежной среде. При этом призвал не бороться с проблемами алкоголизмам завышением цен и запретами, как это было во время «сухого закона».