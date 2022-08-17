The Washington Post: Украина признала потерю части нефтяных активов

Глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко заявил, что ситуация в топливной сфере в стране остается сложной. Он добавил, что Украины потеряла многие нефтяные и перерабатывающие активы.

Витренко подчеркнул, что с 24 февраля 2022 года Украины потеряла многие нефтяные и перерабатывающие нефть активы. В пример он примел Шебелинский газоперерабатывающий завод, который переслан работать в содействии ракетного удара.

Глава «Нафтогаза» отметил, что похожая ситуация наблюдается с Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом, через который проходило 50% добытого природного газа Украины. На данный момент он находится в зоне боевых действий в Харьковской области.

Ранее The Washington Post сообщал, что после начала российской специальной военной операции в Украине, РФ взяла под контроль несколько месторождений полезных ископаемых. Их совокупная стоимость оценивается не менее чем в 12,4 триллиона долларов.

Аналитики подтверждают, что ситуация с переходом под контроль месторождений сложная. Так, российская сторона контролирует 63% месторождений украинского угля, 11% месторождений нефти и 20% месторождений природного газа.