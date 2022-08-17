The Guardian: в офисе Зеленского рассказали о планах разрушить Крымский мост

В интервью авторитетному британскому изданию The Guardian, советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, назвал Крымский мост одной из главных целей для удара ВСУ.

Михаил Подоляк заявил, что ВСУ планируют разрушить Крымский мост. Он называл объект одной из главных «законных военных целей, имеющих большое стратегическое значение». По его словам, такие российские объекты «должны быть уничтожены».

При этом Подоляк не уточнил, как именно Вооруженные силы Украины смогут нанести удар по Крымскому мосту. Без уточнения остались данные и вооружении, способном нанести такой удар. Тем не менее, он подчеркнул, что удары по стратегическим объектам способны «организовать хаос внутри российских сил».

О планах строительства автомобильно-железнодорожного моста, соединяющих Крым с материковой частью России через Керченский пролив, было объявлено в 2014 году. В разное время украинские военные и политики заявляли о планах разрушить мост с помощью авиации или флота.

После начала специальной военной операции России в Украине, подобные сообщения стали появляться все чаще. В частности, 15 августа 2022 года, депутат Верховной Рады Украины Гончаренко рассказал, что планы по разрушению объекта обсуждались на саммите НАТО в июне.