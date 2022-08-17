Израиль и Турция объявили о возобновлении в полном объеме дипломатических отношений

Премьер-министр Израиля Яир Лапид и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявили о возобновлении дипломатических отношений между странами в полном объеме.

В скором времени в дипломатические представительства двух стран вернуться послы. Эту информацию подтверждает канцелярия израильского премьер-министра Яира Лапида. Политик призвал восстановить отношения Израиля и Турции и назвал их «важным активом для региональной стабильности».

Отношения между Израилем и Турцией были испорчены (и практически разорваны) после атаки израильских ВС на корабль Mavi Marmara, доставляющий помощь в Сектор Газа. На судно высадилась морская пехота, после чего произошел бой. Как следствие — было убито несколько граждан Турции.

Правительство Израиля отказалось приносить извинения за свои действия, обвинив Турцию в поддержке терроризма. Сторонки затем неоднократно обменивались обвинениями, а Эрдоган называл Израиль «государством-оккупантом» и «государством-террористом».

Тем не менее, конфликт был исчерпан после спасения жизни граждан Израиля турецкой стороной при угрозе атак со стороны Ирана. Тель-Авив поблагодарил Анкару. Сегодня стало известно, что страны возобновляют дипломатические отношения и возвращают послов в дипломатические представительства двух стран.