Израиль и Турция объявили о возобновлении в полном объеме дипломатических отношений
Премьер-министр Израиля Яир Лапид и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявили о возобновлении дипломатических отношений между странами в полном объеме.
В скором времени в дипломатические представительства двух стран вернуться послы. Эту информацию подтверждает канцелярия израильского премьер-министра Яира Лапида. Политик призвал восстановить отношения Израиля и Турции и назвал их «важным активом для региональной стабильности».
Отношения между Израилем и Турцией были испорчены (и практически разорваны) после атаки израильских ВС на корабль Mavi Marmara, доставляющий помощь в Сектор Газа. На судно высадилась морская пехота, после чего произошел бой. Как следствие — было убито несколько граждан Турции.
Правительство Израиля отказалось приносить извинения за свои действия, обвинив Турцию в поддержке терроризма. Сторонки затем неоднократно обменивались обвинениями, а Эрдоган называл Израиль «государством-оккупантом» и «государством-террористом».
Тем не менее, конфликт был исчерпан после спасения жизни граждан Израиля турецкой стороной при угрозе атак со стороны Ирана. Тель-Авив поблагодарил Анкару. Сегодня стало известно, что страны возобновляют дипломатические отношения и возвращают послов в дипломатические представительства двух стран.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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