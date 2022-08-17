LRT: МИД Литвы просит Евросоюз аннулировать шенгенские визы россиян
Издание LRT утверждает, что министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис просит у ЕС аннулировать российские шенгенские визы.
Днём среды литовский глава МИД Габриелюс Ландсбергис дал интервью агентству Lietuvos rytas, где сообщил, что он настаивает на том, чтобы Евросоюз аннулировал все шенгенские визы граждан России.
По словам Ландсбергиса, Европейский союз обязан обнулить весь шенген россиянам, иначе они смогут въезжать в любую страну ЕС и отдыхать там, где хотят.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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